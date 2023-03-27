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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Гибралтар
Нидерланды - Гибралтар: обзор матча 27 марта 2023
Нидерланды
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Гибралтар
23'
М. Депай
50'
Н. Аке
82'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Гибралтар
86'
Замена
Н. Хартман
️️️️
Г. Торилья
86'
Замена
Д. Валарино
️️️️
Л. Кашаро
ГОЛ! 3:0!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Блинд
82'
Замена
Т. Маласья
️️️️
М. де Лигт
77'
76'
Замена
А. Муэли
️️️️
К. Ронан
65'
Замена
И. Джолли
️️️️
Д. Кумбес
Замена
Д. Классен
️️️️
М. Депай
63'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Виффер
63'
51'
Красная карточка
Л. Уолкер
ГОЛ! 2:0!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Дюмфрис
50'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Вейналдум
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергейс
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Д. Дюмфрис
23'
12'
Желтая карточка
Л. Кашаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Дэви Классен
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
5
Нильс Хартман
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
3-4-1-2
13
Силлессен
5
Аке
6
де Лигт
4
ван Дейк
8
Вейналдум
12
Виффер
11
Бергейс
22
Дюмфрис
7
Симонс
9
Вегхорст
10
Депай
3-2-3-2
23
Коулинг
6
Чиполина
6
Лопеш
20
Бритто
17
Оливейро
4
Сержант
8
Ронан
10
Уолкер
22
Торилья
16
Кумбес
7
Кашаро
8
Вейналдум
11
Гакпо
11
Гакпо
8
Вейналдум
12
Виффер
17
Блинд
17
Блинд
12
Виффер
6
де Лигт
16
Маласья
16
Маласья
6
де Лигт
10
Депай
14
Классен
14
Классен
10
Депай
11
Бергейс
18
Мален
18
Мален
11
Бергейс
8
Ронан
21
Муэли
21
Муэли
8
Ронан
16
Кумбес
2
Джолли
2
Джолли
16
Кумбес
22
Торилья
5
Хартман
5
Хартман
22
Торилья
7
Кашаро
3
Валарино
3
Валарино
7
Кашаро
Остались в запасе
Нидерланды
Гибралтар
23
Марк Флеккен
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Брэдли Банда
ВР
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Нидерланды - Гибралтар
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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