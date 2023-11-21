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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Нидерланды
Гибралтар - Нидерланды: обзор матча 21 ноября 2023
Гибралтар
21.11.2023, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 10 тур
0 : 6
Завершен
Нидерланды
10'
К. Стенгс
23'
М. Виффер
38'
Т. Коопмейнерс
50'
К. Стенгс
62'
К. Стенгс
81'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Нидерланды
Желтая карточка
Э. Де Харо
83'
Замена
Д. Пикок
️️️️
Т. Де Барр
82'
81'
ГОЛ! 0:6!
К. Гакпо
Пас отдал
Й. Хато
77'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Мален
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Л. Кашаро
66'
Замена
М. Бадр Хассан
️️️️
Д. Чиполина
66'
Замена
А. Эль-Хмиди
️️️️
Л. Уолкер
66'
63'
Замена
Х. Симонс
️️️️
К. Хартман
62'
ГОЛ! 0:5!
К. Стенгс
Пас отдал
Д. Тезе
50'
ГОЛ! 0:4!
К. Стенгс
Пас отдал
Д. Мален
46'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Д. Верман
46'
Замена
Й. Хато
️️️️
В. ван Дейк
46'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
В. Вегхорст
45'
Желтая карточка
Д. Тезе
38'
ГОЛ! 0:3!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
К. Хартман
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Виффер
Пас отдал
Д. Верман
Замена
И. Джолли
️️️️
Н. Позо
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Стенгс
Пас отдал
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
(К)
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
18
Эван Де Харо
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
21
Жереми Перера
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
0
Тейс Даллинга
ЦФ
3-2-3-2
23
Коулинг
6
Чиполина
3
Чиполина
17
Оливейро
21
Муэли
4
Сержант
10
Уолкер
4
Позо
18
Де Харо
10
Де Барр
7
Кашаро
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
0
Тезе
4
ван Дейк
17
Хартман
20
Коопмейнерс
12
Виффер
8
Верман
11
Стенгс
18
Мален
9
Вегхорст
4
Позо
2
Джолли
2
Джолли
4
Позо
10
Уолкер
12
Эль-Хмиди
12
Эль-Хмиди
10
Уолкер
3
Чиполина
8
Хассан
8
Хассан
3
Чиполина
7
Кашаро
16
Кумбес
16
Кумбес
7
Кашаро
10
Де Барр
20
Пикок
20
Пикок
10
Де Барр
4
ван Дейк
3
Хато
3
Хато
4
ван Дейк
8
Верман
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Верман
18
Мален
11
Гакпо
11
Гакпо
18
Мален
17
Хартман
7
Симонс
7
Симонс
17
Хартман
9
Вегхорст
0
Даллинга
0
Даллинга
9
Вегхорст
Остались в запасе
Гибралтар
Нидерланды
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
12
Скотт Баллентайн
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
21
Жереми Перера
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
12
Скотт Баллентайн
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
21
Жереми Перера
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Гибралтар - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Алгарве
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