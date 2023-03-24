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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Греция
Гибралтар - Греция: обзор матча 24 марта 2023
Гибралтар
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 1 тур
0 : 3
Завершен
Греция
11'
Г. Масурас
45'
М. Сиопис
58'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Греция
85'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
К. Цимикас
85'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Масурас
Замена
Д. Чиполина
️️️️
К. Ронан
85'
Замена
Р. Стач
️️️️
Л. Кашаро
85'
71'
Желтая карточка
К. Цимикас
70'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Т. Бакасетас
62'
Замена
В. Павлидис
️️️️
Г. Якумакис
Замена
А. Муэли
️️️️
Г. Торилья
62'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Д. Валарино
62'
58'
ГОЛ! 0:3!
Т. Бакасетас
Пас отдал
П. Манталос
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Сиопис
Пас отдал
Д. Пелкас
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Манолис Сиопис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
5
Нильс Хартман
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Яннис Папаниколау
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
18
Яннис Константелиас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-4-1
23
Коулинг
4
Сержант
6
Лопеш
20
Бритто
6
Чиполина
17
Оливейро
22
Торилья
10
Уолкер
8
Ронан
3
Валарино
7
Кашаро
4-3-2-1
1
Влаходимос
2
Балдок
4
Мавропанос
17
Хацидиакос
21
Цимикас
23
Сиопис
20
Манталос
10
Пелкас
11
Бакасетас
7
Масурас
19
Якумакис
22
Торилья
21
Муэли
21
Муэли
22
Торилья
8
Ронан
3
Чиполина
3
Чиполина
8
Ронан
7
Кашаро
9
Стач
9
Стач
7
Кашаро
3
Валарино
16
Кумбес
16
Кумбес
3
Валарино
21
Цимикас
22
Яннулис
22
Яннулис
21
Цимикас
7
Масурас
17
Хадзийованнис
17
Хадзийованнис
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Фортунис
10
Фортунис
11
Бакасетас
19
Якумакис
14
Павлидис
14
Павлидис
19
Якумакис
Остались в запасе
Гибралтар
Греция
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
5
Нильс Хартман
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Яннис Папаниколау
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
5
Нильс Хартман
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Остались в запасе
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Яннис Папаниколау
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Гибралтар - Греция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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