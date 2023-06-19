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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Ирландия - Гибралтар
Ирландия - Гибралтар: обзор матча 19 июня 2023
Ирландия
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 4 тур
3 : 0
Завершен
Гибралтар
53'
М. Джонстон
59'
Э. Фергюсон
90+2'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Гибралтар
ГОЛ! 3:0!
А. Айда
90'
+2
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Найт
84'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Фергюсон
84'
Замена
А. Брауне
️️️️
У. Смоллбоун
72'
70'
Желтая карточка
И. Джолли
ГОЛ! 2:0!
Э. Фергюсон
59'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
М. Обафеми
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Джонстон
53'
46'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
А. Эль-Хмиди
46'
Замена
С. Вайзмэн
️️️️
Д. Сержант
Замена
М. Джонстон
️️️️
Н. Коллинс
46'
43'
Замена
А. Муэли
️️️️
Р. Чиполина
36'
Желтая карточка
Д. Сержант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
9
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
5
Нильс Хартман
ОП
12
Лу Эннсли
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
3-4-1-2
16
Базуну
22
Коллинс
4
О'Ши
15
Иган
8
Найт
11
МакКлин
18
Смоллбоун
6
Каллен
10
МакГрат
9
Фергюсон
9
Обафеми
3-3-4
23
Коулинг
6
Лопеш
4
Сержант
20
Бритто
6
Чиполина
5
Хартман
17
Оливейро
12
Эннсли
4
Позо
8
Ронан
12
Эль-Хмиди
22
Коллинс
19
Джонстон
19
Джонстон
22
Коллинс
8
Найт
13
Хендрик
13
Хендрик
8
Найт
18
Смоллбоун
18
Брауне
18
Брауне
18
Смоллбоун
9
Фергюсон
10
Айда
10
Айда
9
Фергюсон
9
Обафеми
7
Пэррот
7
Пэррот
9
Обафеми
6
Чиполина
21
Муэли
21
Муэли
6
Чиполина
4
Сержант
2
Вайзмэн
2
Вайзмэн
4
Сержант
12
Эль-Хмиди
10
Де Барр
10
Де Барр
12
Эль-Хмиди
Остались в запасе
Ирландия
Гибралтар
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
Остались в запасе
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Ирландия - Гибралтар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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