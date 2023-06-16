Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Франция
Гибралтар - Франция: обзор матча 16 июня 2023
Гибралтар
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Франция
3'
О. Жиру
45+3'
К. Мбаппе (П)
78'
А. Муэли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Франция
84'
Замена
А. Дисаси
️️️️
И. Конате
79'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Камавинга
78'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Муэли
Замена
С. Вайзмэн
️️️️
К. Ронан
72'
65'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Гризманн
65'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Коман
65'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
О. Жиру
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Л. Кашаро
60'
Замена
А. Муэли
️️️️
А. Эль-Хмиди
60'
Замена
Л. Эннсли
️️️️
Н. Хартман
60'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мбаппе
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
5
Нильс Хартман
ОП
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Франция
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-3-3-1
23
Коулинг
6
Чиполина
20
Бритто
17
Оливейро
6
Лопеш
5
Хартман
4
Сержант
12
Эль-Хмиди
8
Ронан
4
Позо
7
Кашаро
4-1-1-1-3
1
Самба
15
Павар
15
Конате
21
Фофана
19
Эрнандес
8
Чуамени
6
Камавинга
7
Коман
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
12
Эль-Хмиди
21
Муэли
21
Муэли
12
Эль-Хмиди
8
Ронан
2
Вайзмэн
2
Вайзмэн
8
Ронан
5
Хартман
12
Эннсли
12
Эннсли
5
Хартман
7
Кашаро
10
Де Барр
10
Де Барр
7
Кашаро
15
Конате
3
Дисаси
3
Дисаси
15
Конате
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
7
Коман
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Коман
7
Гризманн
7
Нкунку
7
Нкунку
7
Гризманн
9
Жиру
12
Муани
12
Муани
9
Жиру
Остались в запасе
Гибралтар
Франция
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
12
Скотт Баллентайн
ЦП
20
Дилан Пикок
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
15
Жордан Верету
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Гибралтар - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Гибралтар
Франция
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+