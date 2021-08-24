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Аталанта
Давиде Дзаппакоста
Новости
€ 3,50 млн
Давиде Дзаппакоста - новости
Аталанта
11 июня 1992 (34), Сора
#77 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Италия
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Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
26 февраля
1
Видео
Дзаппакоста перешел из «Челси» в «Аталанту»
2021.08.24 18:47
2
«Интер» рассматривает на позицию правого защитника Дзаппакосту и Дюмфриса
2021.06.19 00:41
Фото
«Дженоа» арендовала Дзаппакосту у «Челси» и Пьяцу у «Ювентуса»
2020.09.19 12:17
«Рома» – в продвинутых переговорах с «Челси» по продлению аренды Дзаппакосты. Он сыграл в текущем сезоне один матч
2020.06.11 00:01
«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты. Он сыграл один матч в этом сезоне
2020.03.19 19:38
Дзаппакоста на тренировке «Ромы» порвал крестообразные связки. Игрок принадлежит «Челси»
2019.10.04 21:12
Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего в Бельгии мальчика
2019.09.03 06:32
1
Видео
«Рома» арендовала Дзаппакосту
2019.08.21 20:58
1
Фото
Дзаппакоста прилетел в Рим. Сегодня он станет игроком «Ромы»
2019.08.21 07:14
5
«Рома» интересуется защитником «Челси» Дзаппакостой
2019.08.17 08:57
Дзаппакоста может перейти из «Челси» в «Лацио»
2019.01.07 08:58
Дзаппакоста: «Команда Сарри всегда хорошо держит мяч и играет в интенсивный футбол»
2018.07.19 10:17
Daily Star: Дзаппакоста как часть сделки по Сарри и Жоржиньо перейдет в «Наполи»
2018.07.14 07:54
5
«Спартак» этим летом хотел заполучить Диего Косту
2017.10.20 15:12
8
Базелли: «Мечтаю сыграть за «Торино» на «Стэмфорд Бридж»
2017.09.16 15:35
Куртуа стал вторым вратарем, сделавшим результативную передачу в Лиге Чемпионов
2017.09.13 10:33
2
Новичок «Челси» Дзаппакоста получил вызов в сборную Италии
2017.09.03 15:25
2
Дринкуотер и Дзаппакоста выбрали игровые номера в «Челси»
2017.09.01 10:52
Фото
Дзаппакоста подписал контракт с «Челси»
2017.09.01 01:21
4
Источник: Дзаппакоста, которым интересовался «Спартак», перейдет из «Торино» в «Челси» за 25 миллионов
2017.08.31 17:20
3
«Спартак» летом планирует приобрести защитника «Торино»
2017.05.12 12:11
13
«Рома» и «Интер» поспорят за Дзаппакосту
2017.03.25 17:38
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