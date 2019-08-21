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    Дзаппакоста прилетел в Рим. Сегодня он станет игроком «Ромы»

    Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой».

    Футболист перейдет к римлянам на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.

    Сообщалось об интересе к Дзаппакосте со стороны другого римского клуба – «Лацио».

    • Действующий контракт Давиде с «Челси» действует до 2021 года.
    • В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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    21.08.2019 07:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2019, 08:34

      у Челси бан, разве у них там много крайних защей, что вот так отдают Дзаппу

      1
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      Рейтинг: +596

      Николай71 > Cules2013 21 августа 2019, 09:47

      Видимо Челси решил на молодых игроков сделать ставку. Крайние защитники есть: Эвертон, Алонсо, Аспи. Это те что классом выше, есть и молодые. Так что они решили денег накопить под следующий сезон!!!

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      Рейтинг: +29

      D7 > Николай71 21 августа 2019, 18:42

      Че за Эвертон? такого крайнего нет в составе

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 августа 2019, 08:22

      Постригли Ибру...))))

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > АртурZaСМ 21 августа 2019, 09:05

      вернее обрили))))

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