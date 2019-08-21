Дзаппакоста прилетел в Рим. Сегодня он станет игроком «Ромы»

у Челси бан, разве у них там много крайних защей, что вот так отдают Дзаппу
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой».
Футболист перейдет к римлянам на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.
Сообщалось об интересе к Дзаппакосте со стороны другого римского клуба – «Лацио».
- Действующий контракт Давиде с «Челси» действует до 2021 года.
- В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.
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— AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2019