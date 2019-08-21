Дзаппакоста прилетел в Рим. Сегодня он станет игроком «Ромы»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой».

Футболист перейдет к римлянам на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.

Сообщалось об интересе к Дзаппакосте со стороны другого римского клуба – «Лацио».

Действующий контракт Давиде с «Челси» действует до 2021 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.