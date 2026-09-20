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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Давиде Дзаппакоста
Статистика
€ 3,50 млн
Давиде Дзаппакоста - статистика
Аталанта
11 июня 1992 (34), Сора
#77 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок УЕФА 2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Италия. Серия А 2021/2022
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Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
1' - 90'
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