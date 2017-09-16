Базелли: «Мечтаю сыграть за «Торино» на «Стэмфорд Бридж»

Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли признался, что мечтает однажды сыграть на стадионе «Челси» «Стэмфорд Бридж», как это удалось его бывшему партнеру по туринскому клубу Давиде Дзаппакосте, перешедшему в стан синих в летнее трансферное окно.

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0) Дзаппакоста вышел в стартовом составе «пенсионеров» и отметился голом.

«Наблюдать за игрой Дзаппакосты на «Стэмфорд Бридж» в Лиге Чемпионов было потрясающе. Это стадион, который больше всего вызывает у меня мурашки по коже. Возможно, это потому, что мне всегда нравился английский футбол. Я мечтаю сыграть там однажды за «Торино», – сказал Базелли.