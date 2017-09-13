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    Куртуа стал вторым вратарем, сделавшим результативную передачу в Лиге Чемпионов

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа стал автором голевой передачи в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха». Встреча закончилась со счетом 6:0.

    Бельгийский страж ворот на 30-й минуте встречи отдал результативную передачу защитнику команды Давиде Дзаппакосте, который забил второй гол в этом матче. Этот результат позволил Куртуа стать первым с 2012 года голкипером, отдавшим результативный пас в Лиге чемпионов. Ранее в матче с «Барселоной» подобное удалось голкиперу «Селтика» Фрэйзеру Форстеру.

    Источник: Whoscored

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    13.09.2017 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 13 сентября 2017, 18:37

      Молодец! А Малафеев на ЧЕ-2004 отдал голевой пас на Кириченко.

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      Рейтинг: +87

      bakha23 13 сентября 2017, 11:04

      кроссава

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