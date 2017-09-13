Куртуа стал вторым вратарем, сделавшим результативную передачу в Лиге Чемпионов

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа стал автором голевой передачи в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Карабаха». Встреча закончилась со счетом 6:0.

Бельгийский страж ворот на 30-й минуте встречи отдал результативную передачу защитнику команды Давиде Дзаппакосте, который забил второй гол в этом матче. Этот результат позволил Куртуа стать первым с 2012 года голкипером, отдавшим результативный пас в Лиге чемпионов. Ранее в матче с «Барселоной» подобное удалось голкиперу «Селтика» Фрэйзеру Форстеру.