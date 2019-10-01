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    Дзаппакоста на тренировке «Ромы» порвал крестообразные связки. Игрок принадлежит «Челси»

    Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил травму на тренировке. Игрок порвал крестообразные связки, срок восстановления при таком повреждении, как правило, составляет не менее полугода

    Травма случилась на пятничной тренировке после игры второго тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсбергера» (1:1). Дзаппакоста принадлежит «Челси».

    • Действующий контракт игрока с «Челси» действует до 2021 года.
    • В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.
    • Дзаппакоста должен вернуться в «Челси» в январе.

    Источник: официальный сайт «Ромы»

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