«Спартак» летом планирует приобрести защитника «Торино»

-Каррера, пусть ещё и не опытен, как "главный", но своей продуктивной работой и результатами, он по праву снискал уважение к себе и доверие высшего руководства!, и я уверен, что его выбор на трансферном рынке , и не только, оправдает наши ожидания!, говорю это, как болельщик с 50-летним стажем!...сейчас "Спартак" на правильном пути развития!!!Обращаюсь к вам, "минусовщики", как бы вы меня не унижали, согласитесь, я - прав. Всем удачи!, и пусть победит сильнейший!!!
Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в России. Сообщается, что в услугах 24-летнего итальянца заинтересован «Спартак».
Главный тренер красно-белых Массимо Карерра намерен приобрести игрока на правый фланг обороны вместо Андрея Ещенко, который может покинуть московский клуб.
Стоимость трансфера оценивается в 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.