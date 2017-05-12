«Спартак» летом планирует приобрести защитника «Торино»

Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в России. Сообщается, что в услугах 24-летнего итальянца заинтересован «Спартак».

Главный тренер красно-белых Массимо Карерра намерен приобрести игрока на правый фланг обороны вместо Андрея Ещенко, который может покинуть московский клуб.

Стоимость трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.