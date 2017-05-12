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    «Спартак» летом планирует приобрести защитника «Торино»

    Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в России. Сообщается, что в услугах 24-летнего итальянца заинтересован «Спартак».

    Главный тренер красно-белых Массимо Карерра намерен приобрести игрока на правый фланг обороны вместо Андрея Ещенко, который может покинуть московский клуб.

    Стоимость трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2017 12:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2017, 21:00

      -Каррера, пусть ещё и не опытен, как "главный", но своей продуктивной работой и результатами, он по праву снискал уважение к себе и доверие высшего руководства!, и я уверен, что его выбор на трансферном рынке , и не только, оправдает наши ожидания!, говорю это, как болельщик с 50-летним стажем!...сейчас "Спартак" на правильном пути развития!!!Обращаюсь к вам, "минусовщики", как бы вы меня не унижали, согласитесь, я - прав. Всем удачи!, и пусть победит сильнейший!!!

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 15:36

      Да, это может сработать

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 мая 2017, 14:24

      будет охуенной удачей, если этот деф приедет к нам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 мая 2017, 14:21

      Ну понесласЬ! Летом Спартак всю серию А купит, ПЗ по два раза каждого! ))))))))

      3
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 12 мая 2017, 13:14

      Да их бы игроков хватало бы для наших клубов, если бы не коррупция в нашем спорте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 12:38

      Лишь бы он вписался в коллектив и был сильнее нынешних игроков на этой позиции

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 12 мая 2017, 12:25

      учитывая лимит, получается, что кто то из нынешних легионеров - спасибо и до свидания.

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 > Klaido 12 мая 2017, 18:02

      вряд ли из атаки, скорее из центр защитников, а значит появится российская пара центральных

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > Klaido 13 мая 2017, 19:27

      впереди полноценная предсезонка, Илья молод. Рано его списывать

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