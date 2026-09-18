Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Дармштадт
Александер Брунст
Статистика
€ 300 тыс
Александер Брунст - статистика
Дармштадт
7 июля 1995 (31), Ноймюнстер
#30 | Вратарь
195 см | 88 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
5 : 1
18.09.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
05.09.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 1
30.08.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
4 : 0
18.05.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0 : 6
12.05.2024
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3 : 0
04.05.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
4 : 0
06.04.2024
Дармштадт
Был в запасе
56'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бохум
2 : 2
31.03.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Дармштадт
2 : 5
16.03.2024
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
09.03.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Дармштадт
0 : 6
02.03.2024
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
24.02.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
17.02.2024
Штутгарт
Был в запасе
69'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
0 : 0
10.02.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 0
28.01.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
3 : 3
19.12.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
16.12.2023
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хайденхайм
3 : 2
09.12.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 1
01.12.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 1
25.11.2023
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 0
11.11.2023
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 2
03.11.2023
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
8 : 0
28.10.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 2
07.10.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
4 : 2
01.10.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
3 : 1
22.09.2023
Дармштадт
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+