Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Майнц
Дармштадт - Майнц: обзор матча 11 ноября 2023
Дармштадт
11.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Майнц
Желтая карточка
Б. Франьич
90'
+1
86'
Замена
А. Баркок
️️️️
Т. Краусс
Замена
М. Хонзак
️️️️
Т. Скарке
83'
Замена
A. Seydel
️️️️
О. Вильхельмссон
83'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
73'
72'
Замена
А. Каси
️️️️
Ф. Мвене
Желтая карточка
К. Кларер
69'
66'
Замена
Б. Груда
️️️️
Л. Ажорк
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Л. Пфайффер
61'
59'
Желтая карточка
Д. Кор
57'
Желтая карточка
Р. Центнер
35'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
(К)
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Майнц
27
Робин Центнер
(К)
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
19
Aaron Seydel
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Брайан Груда
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
4-1-1-2-2
1
Шухен
4
Циммерманн
4
Кларер
26
Бадер
24
Мюллер
4
Франьич
15
Нюрнбергер
6
Мелем
21
Скарке
11
Вильхельмссон
16
Пфайффер
4-3-1-2
27
Центнер
2
Мвене
4
ван ден Берг
5
Ляйтш
21
Да Коста
31
Кор
18
Баррейро
5
Краусс
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
21
Скарке
17
Хонзак
17
Хонзак
21
Скарке
11
Вильхельмссон
19
19
11
Вильхельмссон
16
Пфайффер
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Пфайффер
2
Мвене
19
Каси
19
Каси
2
Мвене
5
Краусс
25
Баркок
25
Баркок
5
Краусс
19
Ажорк
10
Груда
10
Груда
19
Ажорк
Остались в запасе
Дармштадт
Майнц
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Лассе Рис
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Дармштадт - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
Новости команд
Все
Дармштадт
Майнц
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+