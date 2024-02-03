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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Байер
Дармштадт - Байер: обзор матча 03 февраля 2024
Дармштадт
03.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Байер
33'
Н. Телла
52'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Байер
90'
+2
Замена
Н. Мбамба
️️️️
А. Гложек
88'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Г. Джака
Замена
А. Мюллер
️️️️
Б. Франьич
81'
Замена
К. Кларер
️️️️
М. Маглица
81'
77'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Вирц
74'
Желтая карточка
А. Гложек
Желтая карточка
Б. Франьич
68'
Замена
М. Мелем
️️️️
Ф. Холланд
67'
Замена
Ф. Торсиелло
️️️️
О. Вильхельмссон
66'
Замена
С. Полтер
️️️️
Г. Хольтманн
66'
52'
ГОЛ! 0:2!
Н. Телла
Пас отдал
Ф. Вирц
Желтая карточка
К. Циммерманн
49'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Телла
Пас отдал
А. Гримальдо
7'
Желтая карточка
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
32
Фабиан Холланд
(К)
ЛЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-3-2-2
1
Шухен
26
Бадер
4
Циммерманн
6
Маглица
32
Холланд
4
Франьич
18
Карич
17
Хольтманн
21
Скарке
16
Пфайффер
11
Вильхельмссон
4-1-1-2-2
1
Градецки
44
Станишич
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
23
Телла
7
Вирц
10
Гложек
7
Иглесиас
6
Маглица
4
Кларер
4
Кларер
6
Маглица
32
Холланд
6
Мелем
6
Мелем
32
Холланд
11
Вильхельмссон
17
Торсиелло
17
Торсиелло
11
Вильхельмссон
4
Франьич
16
Мюллер
16
Мюллер
4
Франьич
17
Хольтманн
91
Полтер
91
Полтер
17
Хольтманн
10
Гложек
72
Мбамба
72
Мбамба
10
Гложек
34
Джака
12
Тапсоба
12
Тапсоба
34
Джака
7
Вирц
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Вирц
Остались в запасе
Дармштадт
Байер
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
32
Матей Коварж
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Дармштадт - Байер
2
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
8
Офсайды
2
2
Количество передач
370
773
Сейвы
5
6
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.95
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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