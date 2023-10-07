Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Дармштадт
Аугсбург - Дармштадт: обзор матча 07 октября 2023
Аугсбург
07.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Дармштадт
86'
Э. Демирович
52'
Т. Скарке
70'
Т. Кемпе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Дармштадт
90'
+6
Замена
Т. Ишервуд
️️️️
М. Бадер
Желтая карточка
Ф. Удуохай
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Э. Демирович
86'
82'
Замена
К. Ридель
️️️️
Т. Кемпе
82'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Т. Скарке
Замена
И. Кардона
️️️️
П. Пфайффер
75'
Желтая карточка
Э. Демирович
74'
71'
Замена
А. Мюллер
️️️️
М. Мелем
71'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Л. Пфайффер
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Кемпе
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Т. Брайтхаупт
70'
Желтая карточка
С. Михель
66'
59'
Желтая карточка
Л. Пфайффер
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
58'
Замена
С. Михель
️️️️
Ф. Тиц
58'
Замена
А. Майер
️️️️
Р. Гумни
58'
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Скарке
38'
Желтая карточка
Я. Мюллер
Желтая карточка
Р. Гумни
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
32
Фабиан Холланд
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
17
Матиас Хонзак
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
3-3-1-3
1
Дамен
6
Пфайффер
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
18
Брайтхаупт
43
Мбабу
37
Реджбечай
9
Бельо
9
Демирович
9
Тиц
4-3-2-1
1
Шухен
6
Маглица
26
Бадер
4
Кларер
24
Мюллер
32
Холланд
11
Кемпе
15
Нюрнбергер
21
Скарке
6
Мелем
16
Пфайффер
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
20
Гумни
20
Гумни
Гумни
10
Майер
10
Майер
Гумни
18
Брайтхаупт
97
Йенсен
97
Йенсен
18
Брайтхаупт
6
Пфайффер
7
Кардона
7
Кардона
6
Пфайффер
9
Тиц
11
Михель
11
Михель
9
Тиц
11
Кемпе
5
Ридель
5
Ридель
11
Кемпе
26
Бадер
4
Ишервуд
4
Ишервуд
26
Бадер
6
Мелем
16
Мюллер
16
Мюллер
6
Мелем
16
Пфайффер
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Пфайффер
21
Скарке
17
Хонзак
17
Хонзак
21
Скарке
Остались в запасе
Аугсбург
Дармштадт
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Главный тренер
Энрико Маасен
30
Александер Брунст
ВР
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Аугсбург - Дармштадт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Новости команд
Все
Аугсбург
Дармштадт
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+