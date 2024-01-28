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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Дармштадт
Унион - Дармштадт: обзор матча 28 января 2024
Унион
28.01.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
62'
Б. Холлербах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Дармштадт
Замена
М. Кауфманн
️️️️
К. Беренс
90'
+1
Замена
Р. Хедира
️️️️
Р. Госенс
87'
87'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Ф. Нюрнбергер
87'
Замена
М. Маглица
️️️️
Ф. Холланд
Желтая карточка
А. Шафер
83'
83'
Желтая карточка
К. Гясула
Замена
Я. Хаберер
️️️️
А. Шафер
83'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Б. Холлербах
83'
Желтая карточка
К. Фогт
81'
Желтая карточка
К. Триммель
77'
75'
Желтая карточка
К. Циммерманн
72'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
Б. Франьич
72'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Т. Скарке
ГОЛ! 1:0!
Б. Холлербах
Пас отдал
А. Шафер
62'
14'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
К. Ридель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
(К)
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
52
Клаус Гясула
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
31
Кнохе
7
Фогт
2
Лейте
8
Госенс
33
Крал
29
Тусар
28
Триммель
13
Шафер
91
Беренс
17
Холлербах
4-1-2-1-2
1
Шухен
4
Кларер
26
Бадер
5
Ридель
32
Холланд
4
Франьич
52
Гясула
15
Нюрнбергер
21
Скарке
10
Юстван
16
Пфайффер
8
Госенс
8
Хедира
8
Хедира
8
Госенс
13
Шафер
19
Хаберер
19
Хаберер
13
Шафер
17
Холлербах
11
Ааронсон
11
Ааронсон
17
Холлербах
91
Беренс
29
Кауфманн
29
Кауфманн
91
Беренс
5
Ридель
4
Циммерманн
4
Циммерманн
5
Ридель
32
Холланд
6
Маглица
6
Маглица
32
Холланд
15
Нюрнбергер
11
Кемпе
11
Кемпе
15
Нюрнбергер
21
Скарке
17
Хольтманн
17
Хольтманн
21
Скарке
4
Франьич
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
4
Франьич
Остались в запасе
Унион
Дармштадт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Марвин Мелем
АП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Марвин Мелем
АП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Унион - Дармштадт
3
2
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
9
Офсайды
3
0
Количество передач
440
443
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
10
10
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.96
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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