Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Дармштадт
Хоффенхайм - Дармштадт: обзор матча 19 декабря 2023
Хоффенхайм
19.12.2023, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Дармштадт
14'
А. Крамарич (П)
28'
И. Бебу
66'
И. Бебу
23'
Л. Пфайффер
57'
Т. Скарке
85'
Т. Скарке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Дармштадт
Замена
Ю. Юстван
️️️️
О. Кабак
90'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Г. Премель
90'
85'
ГОЛ! 3:3!
Т. Скарке
Пас отдал
Л. Пфайффер
84'
Замена
М. Хонзак
️️️️
М. Бадер
84'
Замена
Ф. Торсиелло
️️️️
Т. Кемпе
81'
Желтая карточка
К. Ридель
75'
Желтая карточка
Т. Скарке
75'
Замена
М. Маглица
️️️️
Т. Ишервуд
75'
Замена
А. Мюллер
️️️️
Б. Франьич
Замена
М. Байер
️️️️
А. Крамарич
73'
Желтая карточка
И. Бебу
72'
ГОЛ! 3:2!
И. Бебу
Пас отдал
Ф. Гриллич
66'
59'
Желтая карточка
Л. Пфайффер
57'
ГОЛ! 2:2!
Т. Скарке
Пас отдал
Л. Пфайффер
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
У. Тохумджу
54'
Желтая карточка
Р. Сков
49'
46'
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
К. Гясула
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Бюлтер
46'
ГОЛ! 2:1!
И. Бебу
Пас отдал
Г. Премель
28'
23'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пфайффер
Пас отдал
Б. Франьич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
14'
13'
Желтая карточка
К. Гясула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
(К)
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Хоффенхайм
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Брукс
3
Кадержабек
18
Сташ
21
Премель
7
Тохумджу
30
Бюлтер
9
Бебу
27
Крамарич
3-3-2-1-1
1
Шухен
5
Ридель
26
Бадер
4
Кларер
4
Ишервуд
4
Франьич
18
Карич
52
Гясула
11
Кемпе
21
Скарке
16
Пфайффер
7
Тохумджу
27
Гриллич
27
Гриллич
7
Тохумджу
21
Премель
22
Бекер
22
Бекер
21
Премель
30
Бюлтер
24
Сков
24
Сков
30
Бюлтер
5
Кабак
10
Юстван
10
Юстван
5
Кабак
27
Крамарич
14
Байер
14
Байер
27
Крамарич
4
Ишервуд
6
Маглица
6
Маглица
4
Ишервуд
52
Гясула
34
Ронстадт
34
Ронстадт
52
Гясула
26
Бадер
17
Хонзак
17
Хонзак
26
Бадер
4
Франьич
16
Мюллер
16
Мюллер
4
Франьич
11
Кемпе
17
Торсиелло
17
Торсиелло
11
Кемпе
Остались в запасе
Хоффенхайм
Дармштадт
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
15
Науэ Нолл
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Хоффенхайм - Дармштадт
2
4
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
2
5
Офсайды
0
1
Количество передач
192
294
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.52
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Дармштадт
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+