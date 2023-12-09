Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Дармштадт
Хайденхайм - Дармштадт: обзор матча 09 декабря 2023
Хайденхайм
09.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Дармштадт
42'
Я. Шеппнер
69'
П. Майнка
71'
П. Майнка
52'
Т. Скарке
60'
Л. Мэлони (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Дармштадт
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Бесте
90'
88'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Э. Карич
87'
Замена
Ф. Торсиелло
️️️️
Т. Скарке
82'
Желтая карточка
Э. Карич
74'
Замена
А. Мюллер
️️️️
Т. Кемпе
74'
Замена
К. Кларер
️️️️
Я. Мюллер
74'
Замена
М. Маглица
️️️️
Т. Ишервуд
ГОЛ! 3:2!
П. Майнка
Пас отдал
Я. Бесте
71'
ГОЛ! 2:2!
П. Майнка
Пас отдал
Я. Бесте
69'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
67'
Замена
А. Бек
️️️️
Л. Мэлони
67'
Желтая карточка
Э. Динкчи
63'
62'
Желтая карточка
Я. Мюллер
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Л. Мэлони
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
О. Траоре
57'
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
Т. Скарке
Пас отдал
Ф. Холланд
ГОЛ! 1:0!
Я. Шеппнер
Пас отдал
Я. Бесте
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
18
Эмир Карич
ЛЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
21
Адриан Бек
АП
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
3-1-5
22
Мюллер
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
18
Динкчи
23
Гимбер
11
Кляйнденст
18
Пьеринджер
3
Шеппнер
4-2-1-3
1
Шухен
32
Холланд
24
Мюллер
4
Ишервуд
18
Карич
11
Кемпе
52
Гясула
21
Скарке
11
Вильхельмссон
19
16
Пфайффер
23
Траоре
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
23
Траоре
15
Мэлони
21
Бек
21
Бек
15
Мэлони
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
19
Бесте
7
Томалья
7
Томалья
19
Бесте
4
Ишервуд
6
Маглица
6
Маглица
4
Ишервуд
24
Мюллер
4
Кларер
4
Кларер
24
Мюллер
18
Карич
17
Хонзак
17
Хонзак
18
Карич
11
Кемпе
16
Мюллер
16
Мюллер
11
Кемпе
21
Скарке
17
Торсиелло
17
Торсиелло
21
Скарке
Остались в запасе
Хайденхайм
Дармштадт
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Хайденхайм - Дармштадт
2
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
6
Количество передач
180
221
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.57
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Войс-Арена
Новости команд
Все
Хайденхайм
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+