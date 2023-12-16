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Дармштадт - Вольфсбург
Дармштадт - Вольфсбург: обзор матча 16 декабря 2023
Дармштадт
16.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
63'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Вольфсбург
Желтая карточка
К. Гясула
90'
+6
90'
+6
Замена
С. Зесигер
️️️️
Б. Баку
87'
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Герхардт
87'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Л. Майер
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Ф. Шнеллхардт
84'
Замена
М. Маглица
️️️️
Т. Ишервуд
84'
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
К. Кларер
75'
Замена
М. Бадер
️️️️
М. Хонзак
75'
Замена
Ф. Торсиелло
️️️️
К. Ридель
75'
Желтая карточка
М. Хонзак
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Л. Майер
Пас отдал
Й. Винд
27'
Красная карточка
М. Лакруа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
(К)
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
(К)
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шухен
18
Карич
4
Кларер
4
Ишервуд
5
Ридель
4
Франьич
52
Гясула
8
Шнеллхардт
17
Хонзак
21
Скарке
16
Пфайффер
3-2-4-1
1
Кастелс
33
Борнау
4
Йенц
5
Лакруа
21
Меле
17
Баку
40
Вранкс
31
Герхардт
14
Майер
32
Сванберг
19
Винд
4
Ишервуд
6
Маглица
6
Маглица
4
Ишервуд
17
Хонзак
26
Бадер
26
Бадер
17
Хонзак
4
Кларер
34
Ронстадт
34
Ронстадт
4
Кларер
8
Шнеллхардт
11
Кемпе
11
Кемпе
8
Шнеллхардт
5
Ридель
17
Торсиелло
17
Торсиелло
5
Ридель
17
Баку
15
Зесигер
15
Зесигер
17
Баку
31
Герхардт
30
Паредес
30
Паредес
31
Герхардт
14
Майер
13
Каминьски
13
Каминьски
14
Майер
Остались в запасе
Дармштадт
Вольфсбург
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Дармштадт - Вольфсбург
2
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
5
Количество передач
289
203
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.23
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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