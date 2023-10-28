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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Дармштадт
Бавария - Дармштадт: обзор матча 28 октября 2023
Бавария
28.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
8 : 0
Завершен
Дармштадт
51'
Г. Кейн
56'
Л. Сане
60'
Д. Мусиала
64'
Л. Сане
69'
Г. Кейн
71'
Т. Мюллер
76'
Д. Мусиала
88'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Дармштадт
ГОЛ! 8:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Сане
88'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
77'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Лаймер
77'
ГОЛ! 7:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
76'
72'
Замена
Т. Ишервуд
️️️️
К. Кларер
ГОЛ! 6:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Н. Мазрауи
71'
69'
Желтая карточка
Ф. Нюрнбергер
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Мюллер
69'
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
А. Дэвис
66'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Коман
65'
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Коман
64'
61'
Замена
Б. Франьич
️️️️
М. Мелем
61'
Замена
Э. Карич
️️️️
Т. Кемпе
ГОЛ! 3:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Г. Кейн
60'
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Лаймер
56'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Мазрауи
51'
49'
Желтая карточка
М. Бадер
46'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Ф. Шнеллхардт
45'
+2
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Л. Пфайффер
41'
Красная карточка
М. Маглица
Желтая карточка
М. де Лигт
38'
21'
Красная карточка
К. Гясула
Красная карточка
Й. Киммих
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
17
Матиас Хонзак
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Лаймер
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
3-4-2-1
1
Шухен
6
Маглица
26
Бадер
4
Кларер
11
Кемпе
8
Шнеллхардт
15
Нюрнбергер
52
Гясула
21
Скарке
6
Мелем
16
Пфайффер
19
Дэвис
13
Кретциг
13
Кретциг
19
Дэвис
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
27
Лаймер
11
Тель
11
Тель
27
Лаймер
11
Кемпе
18
Карич
18
Карич
11
Кемпе
16
Пфайффер
4
Циммерманн
4
Циммерманн
16
Пфайффер
4
Кларер
4
Ишервуд
4
Ишервуд
4
Кларер
6
Мелем
4
Франьич
4
Франьич
6
Мелем
8
Шнеллхардт
17
Хонзак
17
Хонзак
8
Шнеллхардт
Остались в запасе
Бавария
Дармштадт
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Бавария - Дармштадт
1
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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