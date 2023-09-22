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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Дармштадт
Штутгарт - Дармштадт: обзор матча 22 сентября 2023
Штутгарт
22.09.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Дармштадт
22'
Э. Мийо
32'
С. Гирасси
90+3'
С. Гирасси
17'
Д. Загаду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Дармштадт
Замена
А. Руо
️️️️
П. Штенцель
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
С. Гирасси
Пас отдал
П. Штенцель
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ундав
89'
87'
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
М. Бадер
86'
Желтая карточка
Ф. Шнеллхардт
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Э. Мийо
79'
Замена
Д. Ундав
️️️️
К. Фюрих
79'
79'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Т. Скарке
78'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
Ф. Холланд
78'
Замена
A. Seydel
️️️️
М. Хонзак
77'
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
71'
Желтая карточка
Т. Скарке
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Силас
68'
62'
Желтая карточка
К. Ридель
46'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Л. Пфайффер
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Холланд
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Фюрих
32'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мийо
Пас отдал
С. Гирасси
22'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Загаду
8'
Желтая карточка
Л. Пфайффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
32
Фабиан Холланд
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
17
Матиас Хонзак
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нюбель
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
26
Силас
10
Фюрих
9
Гирасси
4-2-2-2
1
Шухен
4
Кларер
5
Ридель
26
Бадер
18
Карич
32
Холланд
52
Гясула
21
Скарке
6
Мелем
16
Пфайффер
17
Хонзак
26
Силас
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
26
Силас
15
Штенцель
24
Руо
24
Руо
15
Штенцель
20
Мийо
18
Левелинг
18
Левелинг
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
26
Ундав
10
Фюрих
26
Бадер
34
Ронстадт
34
Ронстадт
26
Бадер
32
Холланд
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
32
Холланд
21
Скарке
11
Кемпе
11
Кемпе
21
Скарке
16
Пфайффер
81
Стоилькович
81
Стоилькович
16
Пфайффер
17
Хонзак
19
19
17
Хонзак
Остались в запасе
Штутгарт
Дармштадт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Штутгарт - Дармштадт
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
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