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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Боруссия Д
Дармштадт - Боруссия Д: обзор матча 13 января 2024
Дармштадт
13.01.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
24'
Ю. Брандт
77'
М. Ройс
90+2'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Боруссия Д
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Ю. Мукоко
Пас отдал
М. Забитцер
90'
Желтая карточка
Д. Рейна
88'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
88'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Н. Шлоттербек
Замена
Ф. Торсиелло
️️️️
Л. Пфайффер
87'
Замена
А. Мюллер
️️️️
Т. Кемпе
87'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Т. Скарке
87'
81'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
55'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Д. Гиттенс
55'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
М. Маглица
52'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
М. Бадер
46'
31'
Желтая карточка
Я. Матсен
24'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Гиттенс
3'
Желтая карточка
Д. Гиттенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Шухен
5
Ридель
6
Маглица
26
Бадер
18
Карич
4
Франьич
32
Холланд
11
Кемпе
21
Скарке
16
Пфайффер
3-1-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
4
Шлоттербек
22
Матсен
23
Джан
6
Озкан
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Мален
10
Фуллкруг
21
Скарке
4
Циммерманн
4
Циммерманн
21
Скарке
26
Бадер
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
26
Бадер
11
Кемпе
16
Мюллер
16
Мюллер
11
Кемпе
16
Пфайффер
17
Торсиелло
17
Торсиелло
16
Пфайффер
4
Шлоттербек
25
Зюле
25
Зюле
4
Шлоттербек
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
11
Гиттенс
19
Санчо
19
Санчо
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия Д
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Дармштадт - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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