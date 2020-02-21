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Лусиано Вьетто
Новости
Лусиано Вьетто - новости
Завершил карьеру
5 декабря 1993 (32), Бальнеариа
#10 | Нападающий
173 см | 68 кг
Аргентина | Италия
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Жота, Вьетто, Камада и Хаджи – претенденты на игрока недели в ЛЕ
2020.02.21 10:56
Фото
«Фулхэм» арендовал вратаря Рико у «Севильи», защитника Фосу-Менса у «МЮ» и нападающего Вьетто у «Атлетико»
2018.08.10 01:10
2
Силлессен, Месси, Суарес – в основе «Барселоны» на игру с «Валенсией»; Коклен и Вьетто – в старте у гостей
2018.02.01 22:42
1
Фото
Вьетто перешел из «Атлетико» в «Валенсию»
2018.01.04 17:27
Вьетто передумал переходить в «Спортинг» из-за предложения «Валенсии»
2018.01.02 09:59
«Атлетико» подтвердил уход Вьетто в «Спортинг»
2017.12.28 17:29
«Атлетико» планирует расстаться с тремя игроками
2017.12.28 08:53
«Атлетико» зимой может продать четверых игроков
2017.12.06 20:40
«Атлетико» готов продать двух своих игроков для покупки Эрреры
2017.11.13 12:19
Вьетто может сменить «Атлетико» на один из клубов РФПЛ
2017.08.15 14:14
5
«Саутгемптон» хочет приобрести форварда «Атлетико»
2017.07.12 10:35
Примера. «Севилья» крупно переиграла «Малагу». Вьетто оформил дубль
2016.12.18 00:36
Вьетто стал игроком «Севильи»
2016.07.30 14:25
Фото
Вьетто на правах аренды перешел в «Севилью»
2016.07.29 15:50
1
Бывший форвард «Зенита» попал в сферу интересов «Барселоны»
2016.07.28 17:32
9
«Севилья» договорилась с «Атлетико» об аренде Вьетто
2016.07.26 01:38
1
За трансфер Гамейро «Севилья» хочет получить от «Атлетико» 30 миллионов и взять в аренду Вьетто
2016.07.25 20:18
2
«Барселона» и «Атлетико» достигли договоренности о переходе Вьетто за 22 миллиона
2016.07.23 14:38
2
Вьетто может перейти в «Порту» на правах аренды
2016.07.21 15:54
Вьетто пополнит ряды игроков «Севильи»
2016.07.19 07:30
2
Вьетто согласился перейти в «Барселону»
2016.07.14 08:15
6
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы во Вьетто
2016.06.21 13:39
1
Мартино: «Думаю, что Месси не сыграет на Олимпиаде-2016»
2016.01.02 11:38
Видео
«Бенфика» – «Атлетико» М. Все голы
2015.12.09 08:22
Видео
«Атлетико» - «Реал». Все голы
2015.10.05 07:28
Вьетто: «Мы рассчитывали на победу»
2015.10.05 07:14
Вьетто: «Симеоне – лучший тренер для меня»
2015.07.10 07:53
4
Вьетто представлен в качестве игрока «Атлетико»
2015.07.09 23:54
11
Габи: «Несомненно, Вьетто будет нам полезен»
2015.07.09 11:21
3
Официально
Виетто стал футболистом «Атлетико»
2015.07.07 23:21
23
1
2
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