Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Виетто стал футболистом «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» официально уведомил о приобретении игрока «Вильярреала» Лусиано Виетто. Соглашение с футболистом будет рассчитано на шесть лет. Завтра форвард приступит к работе с «матрасниками». Предполагаемая стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Примеры Виетто провел 32 матча и забил 12 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Leicester City
    1436301793
    помню теорему виетто в школе учили!! сколько же нам эту ху.ню задавали
    Ответить
    KnowSoccer
    1436305241
    Последнее время чумовые контракты предлагают игрокам! 5-6 лет в среднем...это не очень верно, как с точки зрения игрока, так и клуба...хотя больше с точки зрения игрока
    Ответить
    Zanuda-MU forever
    1436306681
    норм , надо еще цт защитника и комплект будет готов .
    Ответить
    realmadrid92
    1436308619
    Один из самых перспективных игроков прошлого сезона. Молодцы Матрасы, отлично усиливаются
    Ответить
    alboro
    1436327940
    удачи
    Ответить
    sir_Alex
    1436330596
    Хорошее приобретение
    Ответить
    ukrab
    1436334287
    да феерили вместе с черри в субмарине, какие навесы друг другу делали, в реале с кристинкой ныряющей так не пофинтитб
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342412
    хорошо
    Ответить
    nahan
    1436367542
    Симеоне поможет ему раскрыть талант.
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435069
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+