Вьетто: «Симеоне – лучший тренер для меня»

Новичок мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто прокомментировал свой переход в стан «матрасников».



«Наш тренер Диего Симеоне знает меня с детства. Это самый подходящий специалист для меня – при нем я смогу показывать максимум своих возможностей. Надеюсь, у меня получится быстро влиться в состав команды. Партнеры приняли хорошо. Отрадно, что «Атлетико» – это постоянно борющийся за титулы клуб, а его болельщики походят на аргентинских», – сказал нападающий.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!