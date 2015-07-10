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    Вьетто: «Симеоне – лучший тренер для меня»

    Новичок мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто прокомментировал свой переход в стан «матрасников».

    «Наш тренер Диего Симеоне знает меня с детства. Это самый подходящий специалист для меня – при нем я смогу показывать максимум своих возможностей. Надеюсь, у меня получится быстро влиться в состав команды. Партнеры приняли хорошо. Отрадно, что «Атлетико» – это постоянно борющийся за титулы клуб, а его болельщики походят на аргентинских», – сказал нападающий.

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    Источник: Football Espana

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    10.07.2015 07:53
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    Комментарии (5)
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    смещной
    1436504143
    Это неуважение по отношению к Торалю
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    kkomov
    1436510688
    обычные слова новичка
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    La Masia
    1436517104
    Удивительно было бы,если он вдруг обгадил своего нового тренера
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    jet_set
    1436518876
    Подлизал капитально.
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    ologreds
    1694997640
    numo435263
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