Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лусиано Вьетто
Статистика
Лусиано Вьетто - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1993 (32), Бальнеариа
#10 | Нападающий
173 см | 68 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2022
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Испании 2016
Суперкубок УЕФА 2016
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Хиляль
3
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, Финал
Реал
5 : 3
11.02.2023
Аль-Хиляль
1' - 90'
63, 79'
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Фламенго
2 : 3
07.02.2023
Аль-Хиляль
1' - 90'
70'
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Уидад Атлетик
1 : 1
04.02.2023
Аль-Хиляль
87' - 90'
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
Вчера, 20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
Вчера, 19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
Вчера, 19:39
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+