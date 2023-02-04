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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Уидад Атлетик - Аль-Хиляль
Уидад Атлетик - Аль-Хиляль: обзор матча 04 февраля 2023
Уидад Атлетик
04.02.2023, суббота, 17:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Аль-Хиляль
52'
А. Эль-Амлуд
90+4'
М. Канно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уидад Атлетик - Аль-Хиляль
ГОЛ!
Л. Вьетто
0:2
Пенальти не реализован!
Я. Аттиат-Алла
ГОЛ!
М. Марега
0:1
117'
Желтая карточка
С. Аль-Шехри
113'
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
А. Каррильо
105'
+1
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Н. Аль-Давсари
Замена
B. Junior Sambou
️️️️
Р. Жаади
95'
94'
Вторая желтая
М. Канно
92'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Канно
Вторая желтая
Я. Жабран
90'
+1
Желтая карточка
M. Ounajem
90'
+1
Желтая карточка
Я. Жабран
89'
87'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Микаэл
82'
Замена
А. Каррильо
️️️️
С. Аль-Давсари
82'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
О. Игало
Замена
H. Boussefiane
️️️️
Д. Ламкель Зе
67'
Желтая карточка
Д. Дауди
58'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
57'
56'
Желтая карточка
С. Аль-Давсари
56'
Желтая карточка
М. Канно
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Амлуд
52'
10'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
Желтая карточка
Р. Жаади
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уидад Атлетик
16
Ахмед Реда Таньяути
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
35
Arsène Zola
ЦЗ
25
Amine Farhane
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
13
Яхья Жабран
ОП
8
Реда Жаади
ЦП
6
Джалал Дауди
ЦП
20
Аюб Эль-Амлуд
ЦФ
30
Saifeddine Bouhra
ЦФ
37
Aymane El Hassouni
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Уидад Атлетик
1
Yanis Henin
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
4
Amine Aboulfath
ЦЗ
3
Хусин Бенаяда
ПЗ
17
Badie Aouk
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
13
Abdellah Haimoud
ЦП
2
Hamza Ait Allal
ЦП
23
H. Boussefiane
ЦФ
33
Hamid Ahdad
ЦФ
32
Bouly Junior Sambou
ЦФ
17
Mohamed Ounajem
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Таньяути
25
Аттиат-Алла
25
35
13
Жабран
8
Жаади
6
Дауди
60
Ламкель Зе
37
30
20
Эль-Амлуд
4-1-1-3-1
33
аль-Майюф
27
Абдулхамид
55
аль-Булеахи
20
Чан Хюн-Су
6
Аль-Давсари
5
Куэльяр
28
Канно
91
Марега
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
9
Игало
60
Ламкель Зе
23
23
60
Ламкель Зе
8
Жаади
32
32
8
Жаади
Каррильо
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
Каррильо
29
Аль-Давсари
19
Каррильо
19
Каррильо
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
9
Игало
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Игало
30
Микаэл
10
Вьетто
10
Вьетто
30
Микаэл
Остались в запасе
Уидад Атлетик
Аль-Хиляль
1
Yanis Henin
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
4
Amine Aboulfath
ЦЗ
3
Хусин Бенаяда
ПЗ
17
Badie Aouk
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
13
Abdellah Haimoud
ЦП
2
Hamza Ait Allal
ЦП
33
Hamid Ahdad
ЦФ
17
Mohamed Ounajem
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Yanis Henin
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
4
Amine Aboulfath
ЦЗ
3
Хусин Бенаяда
ПЗ
17
Badie Aouk
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
13
Abdellah Haimoud
ЦП
2
Hamza Ait Allal
ЦП
33
Hamid Ahdad
ЦФ
17
Mohamed Ounajem
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Уидад Атлетик - Аль-Хиляль
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Уидад Атлетик
1 : 2
26.06.2025
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ювентус
4 : 1
22.06.2025
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
18.06.2025
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Уидад Атлетик
1 : 1
04.02.2023
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Пачука
1 : 0
09.12.2017
Уидад Атлетик
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
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23.10.2026
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