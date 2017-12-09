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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Пачука - Уидад Атлетик
Пачука - Уидад Атлетик: обзор матча 09 декабря 2017
Пачука
09.12.2017, суббота, 16:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Уидад Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пачука - Уидад Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пачука
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
- : -
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Пачука
1 : 2
27.07.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Пумас
0 : 3
19.07.2026
Пачука
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Уидад Атлетик
1 : 2
26.06.2025
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ювентус
4 : 1
22.06.2025
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
18.06.2025
Уидад Атлетик
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Уидад Атлетик
1 : 1
04.02.2023
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Пачука
1 : 0
09.12.2017
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Уидад Атлетик
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
2025.08.09 14:28
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 02:50
«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 20:50
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92
2025.06.26 11:53
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 02:50
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92
2025.06.26 11:53
Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Пачука»: Клубный чемпионат мира, 27 июня 2025
2025.06.26 09:38
Защитник «Пачуки» ответил на обвинения в расизме в адрес Рюдигера
2025.06.23 13:13
Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»
2025.06.23 10:44
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
2025.08.09 14:28
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 20:50
«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.15
2025.06.25 12:16
Прогноз на точный счет матча «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:11
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