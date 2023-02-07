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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Фламенго - Аль-Хиляль
Фламенго - Аль-Хиляль: обзор матча 07 февраля 2023
Фламенго
07.02.2023, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
20'
Педро
90+1'
Педро
4'
С. Аль-Давсари (П)
45+9'
С. Аль-Давсари (П)
70'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Аль-Хиляль
ГОЛ! 2:3!
Педро
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Джахфали
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Майя
81'
Желтая карточка
Т. Майя
72'
70'
ГОЛ! 1:3!
Л. Вьетто
Пас отдал
С. Аль-Давсари
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Рибейро
68'
66'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Х. Аль-Давсари
62'
Желтая карточка
Х. Аль-Давсари
57'
Замена
Микаэл
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
Э. Пульгар
56'
Замена
Ф. Бруно
️️️️
Л. Перейра
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Д. Де Арраскаэта
46'
45'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Аль-Давсари
Вторая желтая
Жерсон
45'
+8
Желтая карточка
Д. Луис
42'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Матеузиньо
20'
Желтая карточка
Г. Барбоза
17'
Желтая карточка
Жерсон
15'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Аль-Давсари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
91
Мусса Марега
ПВ
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-4-2
23
Сантос
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
2
Матеузиньо
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Барбоза
9
Педро
4-1-3-2
33
аль-Майюф
27
Абдулхамид
55
аль-Булеахи
4
Аль-Давсари
20
Чан Хюн-Су
5
Куэльяр
19
Каррильо
91
Марега
29
Аль-Давсари
10
Вьетто
9
Игало
4
Перейра
15
Бруно
15
Бруно
4
Перейра
10
Де Арраскаэта
5
Пульгар
5
Пульгар
10
Де Арраскаэта
29
Майя
23
Видаль
23
Видаль
29
Майя
10
Рибейро
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Рибейро
4
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
9
Игало
30
Микаэл
30
Микаэл
9
Игало
Остались в запасе
Фламенго
Аль-Хиляль
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Фламенго - Аль-Хиляль
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Ибн Батута
Где смотреть матч:
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