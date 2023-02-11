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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Реал - Аль-Хиляль
Реал - Аль-Хиляль: обзор матча 11 февраля 2023
Реал
11.02.2023, суббота, 22:00
Клубный чемпионат мира, Финал
5 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
13'
Винисиус
18'
Ф. Вальверде
54'
К. Бензема
58'
Ф. Вальверде
69'
Винисиус
26'
М. Марега
63'
Л. Вьетто
79'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Аль-Хиляль
86'
Замена
О. Игало
️️️️
М. Марега
79'
ГОЛ! 5:3!
Л. Вьетто
Пас отдал
Микаэл
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Карвахаль
79'
74'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Давсари
74'
Замена
Микаэл
️️️️
А. Каррильо
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
74'
Замена
Начо
️️️️
Л. Модрич
74'
ГОЛ! 5:2!
Винисиус
Пас отдал
Д. Себальос
69'
63'
ГОЛ! 4:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
С. Абдулхамид
Замена
Д. Себальос
️️️️
О. Чуамени
62'
Замена
Родриго
️️️️
К. Бензема
62'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Д. Карвахаль
58'
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
54'
26'
ГОЛ! 2:1!
М. Марега
Пас отдал
М. Канно
ГОЛ! 2:0!
Ф. Вальверде
18'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Лунин
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-1-3-1
33
аль-Майюф
27
Абдулхамид
55
аль-Булеахи
4
Аль-Давсари
20
Чан Хюн-Су
5
Куэльяр
28
Канно
91
Марега
19
Каррильо
29
Аль-Давсари
10
Вьетто
26
Карвахаль
24
Вальехо
24
Вальехо
26
Карвахаль
14
Модрич
6
Начо
6
Начо
14
Модрич
14
Чуамени
25
Себальос
25
Себальос
14
Чуамени
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
9
Бензема
11
Родриго
11
Родриго
9
Бензема
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
19
Каррильо
30
Микаэл
30
Микаэл
19
Каррильо
91
Марега
9
Игало
9
Игало
91
Марега
Остались в запасе
Реал
Аль-Хиляль
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Реал - Аль-Хиляль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Принц Мулай Абдалла
Где смотреть матч:
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Новости команд
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Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
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