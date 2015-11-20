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    Михаил Решетняк - статистика

    #56 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Решетняк
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1996 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.04.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    23.04.2016 74' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:3 Академия Кубань (Краснодар)
    01.04.2016 1' -55' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    17.03.2016 86' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    11.03.2016 83' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    07.03.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    03.12.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    28.11.2015 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.11.2015 79' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    90'
    06.11.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    17.10.2015 86' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 6:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.10.2015 81' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2015 89' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Уфа (мол) (Уфа)
    17.09.2015 90' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.09.2015 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
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