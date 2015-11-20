Михаил Решетняк - статистика
#56 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Решетняк
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Решетняк
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.04.2016
|74' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.04.2016
|1' -55'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|17.03.2016
|86' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|11.03.2016
|83' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|07.03.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.11.2015
|79' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|90'
|06.11.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|17.10.2015
|86' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|6:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.10.2015
|81' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2015
|89' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|17.09.2015
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)