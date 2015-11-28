Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 28 ноября 2015
Анжи (мол)
28.11.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
85'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Т. Мусалов
85'
81'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Н. Дергачев
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Джамалутдинов
78'
Замена
Д. Сангаджиев
️️️️
Т. Рамазанов
70'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
А. Газимагомедов
62'
57'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Натхо
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Эктов
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
М. Алибеков
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
20
Амир Натхо
ЦП
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
74
Савва Князев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-4-1
1
Дженетов
5
Мусалов
5
Эльмурзаев
4
Белов
45
Джарулаев
88
Гайдаров
75
Мусалов
47
Джамалутдинов
33
Газимагомедов
49
Кузьмин
9
Дибиргаджиев
3-2-3-2
22
Кырнац
25
Масютин
51
Николаеш
99
Алибеков
15
Эктов
19
Кривулькин
20
Натхо
61
Леонов
80
Хосонов
75
Жамалетдинов
11
Дергачев
47
Джамалутдинов
9
Алиев
9
Алиев
47
Джамалутдинов
33
Газимагомедов
64
Рамазанов
64
Рамазанов
33
Газимагомедов
Рамазанов
63
Сангаджиев
63
Сангаджиев
Рамазанов
75
Мусалов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
75
Мусалов
11
Дергачев
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
11
Дергачев
99
Алибеков
18
Кучаев
18
Кучаев
99
Алибеков
20
Натхо
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
20
Натхо
15
Эктов
11
Макаров
11
Макаров
15
Эктов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
74
Савва Князев
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
74
Савва Князев
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+