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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Анжи (мол)
Кубань (мол) - Анжи (мол): обзор матча 02 октября 2015
Кубань (мол)
02.10.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
90+3'
М. Майрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Анжи (мол)
ГОЛ! 1:0!
М. Майрович
90'
+3
Замена
С. Образцов
️️️️
В. Тюфяков
90'
+2
Замена
Д. Щербак
️️️️
К. Волчков
88'
81'
Замена
М. Решетняк
️️️️
М. Саидов
Замена
Д. Галкин
️️️️
И. Пономарёв
79'
73'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
72'
Замена
К. Гираев
️️️️
Д. Сангаджиев
Замена
М. Майрович
️️️️
И. Стефанович
60'
50'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Ч. Агабалаев
46'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
И. Абдулавов
46'
Замена
М. Дженетов
️️️️
Ю. Шафинский
25'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
Т. Закиров
️️️️
Р. Джамалутдинов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
38
Александр Акишин
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
69
Илья Шушкин
ЦЗ
85
Яков Миньков
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-5-1
12
Хайкин
24
Джамалутдинов
68
Иванушкин
40
Журавлев
4
Волчков
78
Пономарёв
90
Нурисов
89
Тюфяков
17
Коновалов
22
Завезен
23
Стефанович
3-4-1-2
16
Шафинский
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
63
Сангаджиев
78
Патахов
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
99
Абдулавов
59
Саидов
24
Джамалутдинов
64
Закиров
64
Закиров
24
Джамалутдинов
78
Пономарёв
92
Галкин
92
Галкин
78
Пономарёв
89
Тюфяков
61
Образцов
61
Образцов
89
Тюфяков
4
Волчков
99
Щербак
99
Щербак
4
Волчков
23
Стефанович
10
Майрович
10
Майрович
23
Стефанович
59
Саидов
56
Решетняк
56
Решетняк
59
Саидов
49
Кузьмин
64
Рамазанов
64
Рамазанов
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
9
Гираев
9
Гираев
63
Сангаджиев
99
Абдулавов
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
99
Абдулавов
16
Шафинский
1
Дженетов
1
Дженетов
16
Шафинский
70
Агабалаев
75
Мусалов
75
Мусалов
70
Агабалаев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Анжи (мол)
85
Яков Миньков
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
69
Илья Шушкин
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
85
Яков Миньков
ЦП
67
Николай Костенко
ВР
69
Илья Шушкин
ЦЗ
60
Юрий Митрохин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
87
Александр Рыбаков
ЦФ
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Кубань (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
Труд
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Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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