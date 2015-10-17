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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Анжи (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 17 октября 2015
Анжи (мол)
17.10.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
6 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
2'
Д. Дибиргаджиев
3'
Д. Дибиргаджиев
45'
Ю. Кузьмин
55'
Ч. Агабалаев
57'
Т. Джамалутдинов
80'
Д. Сангаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Замена
М. Решетняк
️️️️
Ю. Кузьмин
86'
Замена
М. Саидов
️️️️
М. Мусалов
82'
ГОЛ! 6:0!
Д. Сангаджиев
80'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
76'
Замена
Д. Сангаджиев
️️️️
Т. Мусалов
73'
Замена
Ш. Гайдаров
️️️️
Т. Патахов
72'
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
67'
66'
Желтая карточка
В. Скляр
61'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Е. Назаров
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
61'
57'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Квеквескири
ГОЛ! 5:0!
Т. Джамалутдинов
57'
ГОЛ! 4:0!
Ч. Агабалаев
55'
53'
Замена
И. Парадин
️️️️
Б. Гурциев
52'
Замена
А. Сергеев
️️️️
И. Игнатьев
46'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
А. Вершинин
Замена
Ю. Шафинский
️️️️
М. Дженетов
46'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Кузьмин
45'
42'
Желтая карточка
Е. Назаров
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
31'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дибиргаджиев
3'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
78
Тимур Патахов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Денис Васенин
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
97
Алексей Шишкин
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-4-1-1
1
Дженетов
5
Мусалов
45
Джарулаев
4
Белов
5
Эльмурзаев
75
Мусалов
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
78
Патахов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
4-2-4
61
Горячкин
9
Назаров
77
Старков
72
Бочкарёв
80
Скляр
7
Гурциев
11
Квеквескири
18
Игнатьев
10
Воробьев
95
Вершинин
14
Васенин
78
Патахов
88
Гайдаров
88
Гайдаров
78
Патахов
5
Мусалов
59
Саидов
59
Саидов
5
Мусалов
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
75
Мусалов
63
Сангаджиев
63
Сангаджиев
75
Мусалов
49
Кузьмин
56
Решетняк
56
Решетняк
49
Кузьмин
1
Дженетов
16
Шафинский
16
Шафинский
1
Дженетов
70
Агабалаев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
70
Агабалаев
18
Игнатьев
10
Сергеев
10
Сергеев
18
Игнатьев
95
Вершинин
23
Байрамян
23
Байрамян
95
Вершинин
9
Назаров
97
Шишкин
97
Шишкин
9
Назаров
7
Гурциев
2
Парадин
2
Парадин
7
Гурциев
11
Квеквескири
93
Сулейманов
93
Сулейманов
11
Квеквескири
Остались в запасе
Анжи (мол)
Краснодар (мол)
Главный тренер
Михаил Маркаров
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
Остались в запасе
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Анжи (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Сокол
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