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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 20 ноября 2015
Локомотив (мол)
20.11.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
Анжи (мол)
51'
А. Смирнов
75'
Д. Анисимов
82'
А. Смирнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
90'
Желтая карточка
М. Решетняк
Замена
Р. Гусарь
️️️️
И. Самохвалов
88'
87'
Замена
М. Саидов
️️️️
Ш. Гайдаров
84'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
В. Шадрин
️️️️
Д. Никитин
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Смирнов
82'
79'
Замена
М. Решетняк
️️️️
А. Газимагомедов
ГОЛ! 2:0!
Д. Анисимов
75'
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
А. Миранчук
73'
70'
Желтая карточка
А. Газимагомедов
54'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Д. Сангаджиев
ГОЛ! 1:0!
А. Смирнов
51'
46'
Замена
Ю. Шафинский
️️️️
М. Дженетов
Замена
Д. Анисимов
️️️️
И. Галанин
46'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
46'
37'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
И. Галанин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
Главный тренер
Михаил Маркаров
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
96
Денис Анисимов
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Лантратов
5
Никитин
65
Самохвалов
56
Довбня
96
Смирнов
6
Макаров
21
Махатадзе
88
Галанин
77
Мостовой
21
Миранчук
57
Галаджан
4-1-5
1
Дженетов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
5
Мусалов
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
33
Газимагомедов
75
Мусалов
21
Миранчук
73
Рахмонов
73
Рахмонов
21
Миранчук
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
88
Галанин
96
Анисимов
96
Анисимов
88
Галанин
5
Никитин
15
Шадрин
15
Шадрин
5
Никитин
65
Самохвалов
72
Гусарь
72
Гусарь
65
Самохвалов
63
Сангаджиев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
63
Сангаджиев
33
Газимагомедов
56
Решетняк
56
Решетняк
33
Газимагомедов
49
Кузьмин
11
Магомедов
11
Магомедов
49
Кузьмин
88
Гайдаров
59
Саидов
59
Саидов
88
Гайдаров
1
Дженетов
16
Шафинский
16
Шафинский
1
Дженетов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
7
Николай Кипиани
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
7
Николай Кипиани
ЛВ
Остались в запасе
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Даниил Дресвянников
(Киров)
Стадион:
Локомотив-Перово
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