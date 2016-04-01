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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Ахмат (мол) - Анжи (мол): обзор матча 01 апреля 2016
Ахмат (мол)
01.04.2016, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
55'
Ч. Магомадов (П)
69'
Т. Джамалутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Желтая карточка
М. Саидов
89'
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Патахов
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Бацуев
79'
Замена
А. Магамаев
️️️️
Б. Умаров
75'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Т. Мальсагов
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Джамалутдинов
Замена
К. Магамаев
️️️️
А. Адамов
68'
59'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
58'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
55'
Замена
М. Саидов
️️️️
М. Решетняк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Магомадов
55'
Замена
И. Умаев
️️️️
М. Мохаммади
46'
Замена
Х. Исмаилов
️️️️
Х. Кадыров
46'
Замена
Б. Адамов
️️️️
А. Ахъядов
46'
42'
Замена
Т. Патахов
️️️️
Д. Сангаджиев
Пенальти не реализован!
А. Бацуев
18'
Желтая карточка
И. Муслуев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
53
Билал Умаров
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Ахмат (мол)
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
92
Керим Магамаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
49
Халид Исмаилов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
64
Раджаб Исаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-3-1-2
35
Газиев
95
Муслуев
40
Шахтиев
5
Мохаммади
95
Магомадов
95
Бацуев
95
Адамов
53
Умаров
10
Кадыров
33
Ахъядов
4-1-3-1-1
1
Дженетов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
56
Решетняк
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
10
Кадыров
49
Исмаилов
49
Исмаилов
10
Кадыров
33
Ахъядов
66
Адамов
66
Адамов
33
Ахъядов
5
Мохаммади
10
Умаев
10
Умаев
5
Мохаммади
95
Адамов
92
Магамаев
92
Магамаев
95
Адамов
53
Умаров
88
Магамаев
88
Магамаев
53
Умаров
15
Мальсагов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
15
Мальсагов
95
Бацуев
64
Исаев
64
Исаев
95
Бацуев
63
Сангаджиев
78
Патахов
78
Патахов
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
Патахов
9
Алиев
9
Алиев
Патахов
56
Решетняк
59
Саидов
59
Саидов
56
Решетняк
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
67
Алан Ярикбаев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
75
Тагир Мусалов
ЛП
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Ахмат (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
им. С.Билимханова
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