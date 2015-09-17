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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Анжи (мол)
Ростов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 сентября 2015
Ростов (мол)
17.09.2015, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 2
Завершен
Анжи (мол)
75'
Ч. Агабалаев
84'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Замена
М. Решетняк
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Замена
С. Киряков
️️️️
Р. Шаповалов
88'
86'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Т. Джамалутдинов
Замена
Н. Ковалев
️️️️
А. Лазуткин
84'
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дибиргаджиев
78'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ч. Агабалаев
75'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Агабалаев
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Д. Машкин
72'
67'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Д. Сангаджиев
64'
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
М. Мусалов
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Е. Стуканов
60'
Замена
С. Забродин
️️️️
А. Трошечкин
55'
Желтая карточка
Д. Христис
50'
46'
Замена
М. Дженетов
️️️️
Ю. Шафинский
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
С. Ахмаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-1-5-1
82
Суслов
45
Лазуткин
79
Гречкин
53
Христис
5
Трошечкин
47
Сиденко
8
Остапенко
8
Стуканов
80
Машкин
15
Шаповалов
27
Ахмаев
4-1-3-1-1
16
Шафинский
5
Эльмурзаев
4
Белов
3
Гасанов
5
Мусалов
88
Гайдаров
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
78
Патахов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
8
Стуканов
17
Соловьев
17
Соловьев
8
Стуканов
80
Машкин
94
Хахалев
94
Хахалев
80
Машкин
5
Трошечкин
37
Забродин
37
Забродин
5
Трошечкин
45
Лазуткин
69
Ковалев
69
Ковалев
45
Лазуткин
15
Шаповалов
77
Киряков
77
Киряков
15
Шаповалов
27
Ахмаев
60
Кондрюков
60
Кондрюков
27
Ахмаев
5
Мусалов
49
Кузьмин
49
Кузьмин
5
Мусалов
47
Джамалутдинов
11
Магомедов
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
56
Решетняк
56
Решетняк
9
Дибиргаджиев
16
Шафинский
1
Дженетов
1
Дженетов
16
Шафинский
63
Сангаджиев
75
Мусалов
75
Мусалов
63
Сангаджиев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Анжи (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
Остались в запасе
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Ростов (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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