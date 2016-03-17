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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Анжи (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 17 марта 2016
Анжи (мол)
17.03.2016, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
5'
Ч. Агабалаев
55'
Т. Патахов
45'
Н. Рассказов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
90'
+2
Замена
М. Решетняк
️️️️
М. Эльмурзаев
86'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
81'
76'
Замена
А. Шигорев
️️️️
Н. Рассказов
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Д. Сангаджиев
75'
74'
Замена
К. Орехов
️️️️
М. Ермаков
61'
Замена
В. Разделкин
️️️️
И. Леонтьев
ГОЛ! 2:1!
Т. Патахов
55'
46'
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
А. Зуев
46'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Мазуров
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Ш. Гасанов
46'
Замена
Т. Патахов
️️️️
Т. Джамалутдинов
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Н. Рассказов
44'
Замена
К. Феофилактов
️️️️
И. Костылев
7'
Пенальти не реализован!
В. Бабаев
ГОЛ! 1:0!
Ч. Агабалаев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Спартак М (мол)
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
74
Никита Киселев
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
57
Кирилл Орехов
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дженетов
5
Мусалов
4
Белов
3
Гасанов
5
Эльмурзаев
88
Гайдаров
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
3-3-3-1
98
Максименко
35
Миронов
15
Костылев
3
Красильниченко
74
Киселев
59
Ермаков
52
Леонтьев
15
Рассказов
11
Бабаев
17
Зуев
22
Мазуров
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
5
Эльмурзаев
56
Решетняк
56
Решетняк
5
Эльмурзаев
70
Агабалаев
11
Магомедов
11
Магомедов
70
Агабалаев
47
Джамалутдинов
78
Патахов
78
Патахов
47
Джамалутдинов
63
Сангаджиев
75
Мусалов
75
Мусалов
63
Сангаджиев
3
Гасанов
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
3
Гасанов
59
Ермаков
57
Орехов
57
Орехов
59
Ермаков
52
Леонтьев
40
Разделкин
40
Разделкин
52
Леонтьев
15
Рассказов
94
Шигорев
94
Шигорев
15
Рассказов
22
Мазуров
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
22
Мазуров
15
Костылев
7
Феофилактов
7
Феофилактов
15
Костылев
17
Зуев
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
17
Зуев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Спартак М (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
67
Алан Ярикбаев
ЦП
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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