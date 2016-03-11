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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Анжи (мол)
Урал (мол) - Анжи (мол): обзор матча 11 марта 2016
Урал (мол)
11.03.2016, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
47'
А. Юсупов
60'
Ю. Кузьмин
68'
Р. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Вакурин
️️️️
Р. Шалин
89'
88'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Д. Сангаджиев
83'
Замена
М. Решетняк
️️️️
Ю. Кузьмин
Замена
К. Решетников
️️️️
А. Юсупов
82'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
Э. Гулиев
78'
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
74'
Замена
П. Власенко
️️️️
Э. Валиахметов
71'
68'
ГОЛ! 1:2!
Р. Магомедов
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
М. Меркулов
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кузьмин
59'
Замена
Т. Патахов
️️️️
Т. Мусалов
55'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
55'
Желтая карточка
Н. Джарулаев
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
47'
46'
Замена
М. Саидов
️️️️
М. Мусалов
Замена
Б. Мишуков
️️️️
Р. Гавтадзе
46'
42'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
34'
Желтая карточка
М. Мусалов
Желтая карточка
Э. Валиахметов
34'
28'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
52
Роман Шалин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
23
Артем Вакурин
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-2-1-3
97
Шубин
3
Меркулов
40
Горин
22
Кочнев
17
Валиахметов
62
Гавтадзе
8
Подоксенов
9
Билоног
10
Юсупов
71
Гулиев
52
Шалин
4-1-4-1
16
Шафинский
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
5
Мусалов
88
Гайдаров
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
75
Мусалов
9
Алиев
71
Гулиев
19
Кузнецов
19
Кузнецов
71
Гулиев
3
Меркулов
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
3
Меркулов
10
Юсупов
73
Решетников
73
Решетников
10
Юсупов
62
Гавтадзе
8
Мишуков
8
Мишуков
62
Гавтадзе
52
Шалин
23
Вакурин
23
Вакурин
52
Шалин
17
Валиахметов
55
Власенко
55
Власенко
17
Валиахметов
75
Мусалов
78
Патахов
78
Патахов
75
Мусалов
49
Кузьмин
56
Решетняк
56
Решетняк
49
Кузьмин
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
63
Сангаджиев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
63
Сангаджиев
5
Мусалов
59
Саидов
59
Саидов
5
Мусалов
Остались в запасе
Урал (мол)
Анжи (мол)
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Урал (мол) - Анжи (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Манеж «Урал»
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