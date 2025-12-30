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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Фамаликан
Иван Злобин
Новости
€ 1 млн
Иван Злобин - новости
Фамаликан
7 марта 1997 (29)
#1 | Вратарь
181 см | 74 кг
Россия
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Фото
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
Фото
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Российский вратарь, получивший травму почки, рассказал о своем состоянии
2024.12.21 15:03
Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»
2024.12.21 13:47
2
Российский вратарь «Фамаликана» повредил кору почки
2024.12.19 20:35
2
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
2024.10.01 09:24
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
2024.09.27 22:43
1
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство
2022.09.08 14:59
Примейра. Злобин в дебютном матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики»
2020.09.19 00:19
1
«Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан»
2020.08.22 13:59
3
Российский вратарь «Бенфики» Злобин получил травму руки
2020.03.07 15:15
Злобин – в заявке «Бенфики» на первый полуфинальный матч Кубка Португалии
2020.02.04 14:16
2
Кубок Португалии. «Бенфика» со Злобиным в воротах обыграла в 1/4 финала «Риу Аве»
2020.01.15 08:37
2
Вратарь «Бенфики» Злобин: «У меня нет предложений из России. Хочу закрепиться в Португалии»
2019.12.17 06:22
1
Злобин дебютировал за «Бенфику» и не пропустил от «Витории Гимараеш»
2019.09.25 23:28
3
A Bola: тренер «Бенфики» намерен сделать Злобина вторым вратарем клуба
2019.06.13 01:50
3
«Бенфика» заявила на Лигу Европы российского вратаря
2019.02.05 19:48
6
Фото
«Бенфика» продлила контракт с российским голкипером Злобиным до 2024 года
2018.09.29 16:57
1
Вратарь «Бенфики-Б» Злобин: «На матч с ЦСКА обязательно пойду»
2017.09.11 10:51
Злобин начал подготовку к сезону с основным составом «Бенфики»
2017.07.02 11:42
9
«Бенфика» подписала пятилетний контракт со Злобиным
2016.06.26 00:07
1
«Бенфика» подписала россиянина
2016.01.25 18:38
2
Вратарь ЦСКА перешел в португальскую «Лейрию»
2015.10.13 20:47
7
Главные новости
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
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13:46
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
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Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
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