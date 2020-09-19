Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Иван Злобин - статистика

Фамаликан
7 марта 1997 (29)
#1 | Вратарь
181 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
05.09.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
0 : 0
30.08.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фамаликан
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
2 : 1
16.05.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 1
10.05.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Фамаликан
1 : 1
25.04.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 1
18.04.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 0
12.04.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
1 : 2
05.04.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
4 : 1
30.03.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
3 : 1
15.03.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Фамаликан
1 : 0
10.03.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Насьональ
2 : 1
01.03.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Брага
3 : 3
16.12.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Фамаликан
1 : 1
07.12.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
2 : 1
01.12.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
0 : 0
09.11.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Фамаликан
0 : 3
26.10.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
1 : 1
04.10.2024
Фамаликан
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 3
19.08.2024
Фамаликан
1' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
2 : 0
11.08.2024
Бенфика
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
5
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
2
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+