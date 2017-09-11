Вратарь «Бенфики-Б» Злобин: «На матч с ЦСКА обязательно пойду»

Вратарь «Бенфики-Б» Иван Злобин, который является воспитанником ЦСКА, пообещал посетить матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «орлы» примут «армейцев».

«Я и сам нередко бываю на матчах – на Лигу чемпионов ходил, на «Спортинг», на «Порту» — и родителей водил. Атмосфера – потрясающая! Игрокам второй команды выделяют по два билета на матчи основы. Фиксированного места нет, чаще всего за воротами сидим. На ЦСКА обязательно пойду – и на «молодежку», и на первую команду. Буду рад повидаться с ребятами, с которыми учился в школе, играл в дубле.

Болельщикам советую прийти на трибуны пораньше, не то рискуют пропустить знаменитый ритуал клуба – полет орла под сводами стадиона. Необычное зрелище», – рассказал Злобин.

Напомним, что встреча «Бенфики» с ЦСКА пройдет во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.