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    Вратарь «Бенфики-Б» Злобин: «На матч с ЦСКА обязательно пойду»

    Вратарь «Бенфики-Б» Иван Злобин, который является воспитанником ЦСКА, пообещал посетить матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «орлы» примут «армейцев».

    «Я и сам нередко бываю на матчах – на Лигу чемпионов ходил, на «Спортинг», на «Порту» — и родителей водил. Атмосфера – потрясающая! Игрокам второй команды выделяют по два билета на матчи основы. Фиксированного места нет, чаще всего за воротами сидим. На ЦСКА обязательно пойду – и на «молодежку», и на первую команду. Буду рад повидаться с ребятами, с которыми учился в школе, играл в дубле.

    Болельщикам советую прийти на трибуны пораньше, не то рискуют пропустить знаменитый ритуал клуба – полет орла под сводами стадиона. Необычное зрелище», – рассказал Злобин.

    Напомним, что встреча «Бенфики» с ЦСКА пройдет во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2017 10:51
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