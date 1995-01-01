A Bola: тренер «Бенфики» намерен сделать Злобина вторым вратарем клуба

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин в следующем сезоне должен закрепиться в первой команде, пишет A Bola. Главный тренер Бруну Лажи планирует сделать россиянина вторым голкипером команды.

Специалисту импонирует, как вратарь прогрессирует. Именно Лажи перевел Злобина из дублирующей команды в первую. Первым номером «Бенфики», как предполагается, будет грек Одиссеас Влаходимос.