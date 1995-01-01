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    A Bola: тренер «Бенфики» намерен сделать Злобина вторым вратарем клуба

    Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин в следующем сезоне должен закрепиться в первой команде, пишет A Bola. Главный тренер Бруну Лажи планирует сделать россиянина вторым голкипером команды.

    Специалисту импонирует, как вратарь прогрессирует. Именно Лажи перевел Злобина из дублирующей команды в первую. Первым номером «Бенфики», как предполагается, будет грек Одиссеас Влаходимос.

    • Злобин перешел в «Бенфику» из «Лейрии» в 2016 году.
    • Футбольное образование вратарь получал в тольяттинской академии имени Коноплева.
    • Контракт Злобина с португальцами действует до 2024 года.

    Источник: A Bola

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