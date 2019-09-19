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Серхио Агуэро
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
2
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
5
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4 марта
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
8
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
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Серхио Агуэро - посты
Нападающий
Имя
Серхио
Фамилия
Агуэро
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Буэнос-Айрес
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
2 июня 1988 (34 года)
Рост
172
Вес
74
Статистика
Новости
Статьи
Посты
19.09.2019 17:38
Шахтер – Манчестер Сити интересное о матче 18 сентября 2019. Лига Чемпионов
О матче Шахтер – Манчестер Сити 0-3.
18.09.2019 20:05
Шахтер – Манчестер Сити смотреть онлайн трансляция матча 18 сентября 2019. Лига Чемпионов
Футбол. Лига Чемпионов 2019/20 1-тур. Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтeр – Манчестер Сити. Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск.
25.08.2019 10:50
Борнмут – Манчестер Сити онлайн трансляция матча 25 августа 2019. Английская Премьер Лига
Футбол. Чемпионат Англии 2019/20 – 3-тур. Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Борнмут – Манчестер Сити. Начало 25 августа 2019г в 16:00 мск
02.07.2019 20:11
Бразилия – Аргентина онлайн трансляция матча. Кубок Америки полуфинал 3 июля
Бразилия – Аргентина трансляция матча 3 июля 2019 года. В ночь со вторника на среду, 3 июля, в 03:30 по киевскому времени состоится первый полуфинал Копа Америка.
14.06.2019 19:20
Месси НЕ думает о Кубке Америки 2019
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно шансов команды на Кубке Америки 2019 года. Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы.
13.05.2019 20:21
Золотой матч Ливерпуль – Манчестер Сити или 11 чемпионских миллиметров. Новости футбола
Всем привет. Украшением сезона в Английской премьер лиги был бы матч Ливерпуль – Манчестер Сити. А то складывается такое чувство что точка в чемпионской гонке не поставлена. Манчестер Сити стал чемпионам благодаря 11 миллиметрам в игре с Ливерпулем.
19.04.2019 19:05
Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз на матч. Футбол обзор матча
Прогноз на матч Английской Премьер Лиги Манчестер Сити – Тоттенхэм. Игра состоится 20 апреля 2019 года в 14-30 по МСК. Думаю что Манчестер Сити отступать в чемпионате не куда и дома они одержат победу. С Тоттенхэма хватит и Лиги Чемпионов в этом сез
08.04.2017 21:31
Причины плохой игры Аргентины.
Сегодня Веселый Снейдер рассмотрит причины плохой игры сборной Аргентины которая в шаге от пролета мимо ЧМ 2018 и попытается выявить причины неудачи в решающих играх.
11.02.2017 17:00
На это кино не куплюсь. О ситуации с нападающими «Манчестер Сити»
Зимой «Ман Сити» заполучил еще одного нападающего – бразильца Габриэла Жезуса. Новичок сразу стал приносить команде победы, а СМИ заговорили о возможной продаже Серхио Агуэро. Блог «Бескрайний нападающий» разбирается в щекотливой ситуации.
4
04.12.2016 14:32
От футбола до боев без правил один прыжок. Какой была драка между «Сити» и «Челси»
Главные кадры драки центрального матча АПЛ в 14 туре между «Манчестер Сити» и «Челси»
25.11.2016 18:00
Разоблачая Лигу Чемпионов. Почему главный еврокубковый турнир – это всего лишь шоу
Блог «Red Card» объясняет, почему Лига чемпионов – только лишь шоу. В том числе и матч «Ростова» и «Баварии».
77
14.11.2016 23:15
Почему Аргентина не выйдет на Чемпионат Мира 2018 года
Сборная Аргентины может не попасть на Чемпионат Мира 2018 года – в чем же ее проблема. И может ли Месси быть якорем для команды, а не путеводной звездой?
5
28.04.2016 07:32
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» среди полуфиналистов Лиги чемпионов
Неожиданный вылет фаворита в 1/4 финала и два турнира на уровне сборных, могут подарить нам нового героя, который прервет гегемонию Месси и Роналду. Блог «Либеро» выделил десятку потенциальных лучших игроков мира.
13
04.04.2016 12:58
Дайджест Голеодора. Выпуск 2 (март 2016).
Игуаин забил больше Клюйверта и Гуллита, Клозе – больше Гарринчи, Суарес обошел Трезеге и Линекера, а Роналду – Зико.
2
12.03.2016 18:30
Ширер, Агуэро и еще 4 отличных дебюта в английской Премьер-лиге
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о футболистах, результативно отыгравших стартовые поединки в чемпионате Англии.
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