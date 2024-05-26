Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алпаслан Озтюрк - статистика

Завершил карьеру
16 июля 1993 (33)
#33 | Защитник
186 см
Турция | Бельгия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
22
2
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
1' - 78'
57'
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
1' - 86'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
Был в запасе
Главные новости
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
1
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
1
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
4
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+