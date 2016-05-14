Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Украина. Премьер-Лига, 1 тур