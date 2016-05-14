Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Безрук - статистика

Завершил карьеру
30 марта 1996 (30), Одесса
#64 | Вратарь
190 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
7
-10
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Сталь
0 : 1
14.05.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Черноморец
0 : 1
07.05.2016
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Черноморец
1 : 1
23.04.2016
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Ворскла
2 : 0
17.04.2016
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
09.04.2016
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
1 : 1
03.04.2016
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Заря
4 : 0
12.03.2016
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
0 : 0
05.03.2016
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Металлист
2 : 2
06.12.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо К
2 : 1
29.11.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
21.11.2015
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
0 : 2
07.11.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Черноморец
1 : 1
01.11.2015
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Черноморец
5 : 2
18.10.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
27.09.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Черноморец
0 : 2
16.08.2015
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
02.08.2015
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Днепр
4 : 2
26.07.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Олимпик
2 : 2
18.07.2015
Черноморец
Был в запасе
Главные новости
«Атлетико»: «Если распечатать все ошибки судей в пользу «Реала», то не останется лесов»
12:29
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
3
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
3
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+