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Ильмир Нурисов
Статистика
Ильмир Нурисов - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1996 (30)
#90 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
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Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
5 : 2
06.05.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0 : 4
30.04.2022
Нефтехимик
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 3
23.04.2022
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Томь
1 : 1
27.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.11.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2 : 3
17.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
5 : 0
13.10.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Кубань
0 : 2
09.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
2 : 3
03.10.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.09.2021
Нефтехимик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
1 : 3
15.09.2021
Ротор
Был в запасе
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