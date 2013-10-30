Алессандро Ламбруги - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Ламбруги
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Ламбруги
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2014
|77' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.01.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:3
|Парма (Парма)
|21.12.2013
|1' -71'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|07.12.2013
|90' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|2:2
|Милан (Милан)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|09.11.2013
|87' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|3:3
|Торино (Турин)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Ливорно (Ливорно)
|29.09.2013
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25.09.2013
|75' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:0
|Катания (Катания)
|01.09.2013
|87' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:4
|Ливорно (Ливорно)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Рома (Рим)