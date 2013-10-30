Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алессандро Ламбруги - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Ламбруги
    Команда Новара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2014 77' -90' Рома (Рим) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    11.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:3 Парма (Парма)
    21.12.2013 1' -71' Ливорно (Ливорно) 1:2 Удинезе (Удине)
    15.12.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    07.12.2013 90' -90' Ливорно (Ливорно) 2:2 Милан (Милан)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    24.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Ювентус (Турин)
    09.11.2013 87' -90' Интер (Милан) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    03.11.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    30.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:3 Торино (Турин)
    27.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Ливорно (Ливорно)
    29.09.2013 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.09.2013 75' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    21.09.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    15.09.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:0 Катания (Катания)
    01.09.2013 87' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:4 Ливорно (Ливорно)
    25.08.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Рома (Рим)
    • Читайте нас: 
    11