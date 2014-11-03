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    Алессандро Капелло - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Алессандро
    Фамилия Капелло
    Команда Варезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2015 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Интер (Милан)
    11.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Чезена (Чезена)
    06.01.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 5:0 Кальяри (Кальяри)
    18.12.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Ювентус (Турин)
    14.12.2014 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    08.12.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    30.11.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    23.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Кальяри (Кальяри)
    09.11.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Дженоа (Генуя)
    03.11.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 4:2 Кальяри (Кальяри)
    29.10.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Милан (Милан)
    25.10.2014 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:4 Кальяри (Кальяри)
    19.10.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сампдория (Генуя)
    24.09.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Торино (Турин)
    14.09.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    31.08.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
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