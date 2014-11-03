Алессандро Капелло - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Капелло
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Капелло
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2015
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Интер (Милан)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|5:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.12.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Кальяри (Кальяри)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:2
|Кальяри (Кальяри)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Милан (Милан)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:4
|Кальяри (Кальяри)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Торино (Турин)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)