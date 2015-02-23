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Алессандро Капелло
Статистика
Алессандро Капелло - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1995 (30)
#18 | Нападающий
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
23.02.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
5 : 0
06.01.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 3
18.12.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 1
09.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 1
29.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 4
25.10.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
24.09.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
Был в запасе
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